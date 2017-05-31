В Мосуле нашли новое захоронение мирных жителей

2017-05-31 21:36 | www.apa.az | 3

Иракские военные обнаружили еще одно массовое захоронение мирных жителей, казненных боевиками ИГ в центре Мосула.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, захоронение было обнаружено в районе Аш-Шифа, лишь несколько дней назад освобожденном от террористов. В могиле правоохранители обнаружили тела 60 человек, среди них пожилые люди и женщины.

Характер повреждений говорит о том, что люди были расстреляны. Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГ в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Военные сначала освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в западной части.