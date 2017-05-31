Лучший бомбардир Евро-2016 согласовал контракт с «МЮ»

2017-05-31 21:38 | www.oxu.az | 3

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает итальянский футбольный скаут и журналист Calciomercato Маттео Педроси на своей странице в Twitter.

Отмечается, что стороны согласовали условия личного контракта Гризманна. Руководству «Манчестер Юнайтед» осталось активировать опцию выкупа 26-летнего футболиста, сумма отступных составляет 100 миллионов евро. Зарплата француза в английском клубе может составить 14 миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне Гризманн провел 36 матчей за «Ателтико» в чемпионате Испании, в которых забил 16 мячей и отдал 9 голевых передач. Мадридский клуб занял третье место в чемпионате Испании и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» в сезоне-2016/17 занял шестое место в английской премьер-лиге, но выиграл Кубок английской лиги и Лигу Европы, и сможет выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

На чемпионате Европы-2016 Гризманн забил 6 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. В финале сборная Франции уступила Португалии со счетом 0:1.

С.Б.

