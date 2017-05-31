Проект "Южный газовый коридор" сыграет важную роль в диверсификации источников энергии Европы - зампомощника госсекретаря США

2017-05-31 19:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Проект "Южный газовый коридор", предполагающий доставку азербайджанского газа в Европу, сыграет важную роль в диверсификации источников энергии ЕС, сказала журналистам в среду в Баку заместитель помощника госсекретаря США Робин Данниган.

"Во время встречи с Президентом Ильхамом Алиевым мы обсудили сотрудничество между странами, а также подчеркнули поддержку США проекта "Южный газовый коридор", - сказала она.

Как сказала Данниган, для реализации такого масштабного проекта, как "Южный газовый коридор", с привлечением множества стран и партнеров важен открытый диалог.

По ее словам, во время встречи стороны также подчеркнули наличие взаимного интереса в сотрудничестве по всем направлениям.

«Южный газовый коридор» является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», рассматривается в качестве основного источника для проекта «Южного газового коридора». На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.

(Автор: Анаханум Хидаятова. Редактор: Ирина Парфёнова)