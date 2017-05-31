В отеле Трампа в Вашингтоне арестовали мужчину с оружием

2017-05-31 22:03 | www.oxu.az | 3

В Вашингтоне полицейские арестовали постояльца гостиницы Trump International Hotel, расположенной в нескольких минутах езды от Белого дома. В машине 43-летнего врача из Пенсильвании Брайана Молса обнаружили винтовку, пистолет и 90 патронов, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Time.

Мужчина был задержан за незаконное владение огнестрельным оружием, передает The Washington Times.

По словам стражей порядка, Молс вел себя подозрительно, выкрикивая угрозы. В отель он заселился через полчаса после того, как сотрудники органов правопорядка получили информацию о том, что он представляет опасность.

Отмечается, что подозреваемый сотрудничает со следствием, передает ТАСС. В настоящее время у полиции нет доказательств, что он планировал причинить кому-то вред.

С.Б.

