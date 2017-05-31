Cоздана рабочая группа с целью ускорить создание СЭЗ в Азербайджане

2017-05-31 22:16 | www.apa.az | 3

Распоряжением президента Азербайджана Ильхам Алиева создана рабочая группа с целью ускорения создания свободных экономических зон (СЭЗ) в Азербайджане.

По сообщению АПА, главой рабочей группы назначен заместитель председателя Милли Меджлиса Валех Алескеров.

В рабочую группу вошли:

Инам Керимов - председатель Государственного агентства по социальным инновациям и обслуживанию граждан при президенте Азербайджана

Эмин Гусейнов - заместитель министра финансов

Ниязи Сафаров - заместитель министра экономики

Азер Джафаров - заместитель министра юстиции

Сахиб Алекперов - заместитель министра налогов

Ильгар Рагимов - заместитель министра труда и социальной защиты населения

Шахин Багиров - заместитель председателя Государственного таможенного комитета

Парвиз Мусаев - заместитель начальника Государственной миграционной службы,

Афган Нагиев - начальник Береговой охраны Государственной пограничной службы

Талех Зиядов - исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Шахмар Мовсумов, генеральный директор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт».

Согласно распоряжению, рабочей группе в течение трех месяцев поручено провести экспертизу законопроекта, разработанного в связи с созданием СЭЗ, подготовить итоговый вариант документа, который будет учитывать интересы инвесторов и государства, а также представить предложения относительно основных условий контрактов, которые будут подписаны с зарубежными компаниями-инвесторами (девелоперами).