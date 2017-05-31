Азербайджан ускоряет создание СЭЗ
2017-05-31 22:22 | www.oxu.az | 4
Распоряжением президента Азербайджана Ильхам Алиева создана рабочая группа с целью ускорения создания свободных экономических зон (СЭЗ) в Азербайджане.
Как передает Oxu.Az, согласно распоряжению, главой рабочей группы назначен заместитель председателя Милли Меджлиса Валех Алескеров.
В рабочую группу вошли:
Инам Керимов - председатель Государственного агентства по социальным инновациям и обслуживанию граждан при президенте Азербайджана
Эмин Гусейнов - заместитель министра финансов
Ниязи Сафаров - заместитель министра экономики
Азер Джафаров - заместитель министра юстиции
Сахиб Алекперов - заместитель министра налогов
Ильгар Рагимов - заместитель министра труда и социальной защиты населения
Шахин Багиров - заместитель председателя Государственного таможенного комитета
Парвиз Мусаев - заместитель начальника Государственной миграционной службы,
Афган Нагиев - начальник Береговой охраны Государственной пограничной службы
Талех Зиядов - исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Шахмар Мовсумов, генеральный директор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт».