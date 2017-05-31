Азербайджан ускоряет создание СЭЗ

2017-05-31 22:22 | www.oxu.az | 4

Распоряжением президента Азербайджана Ильхам Алиева создана рабочая группа с целью ускорения создания свободных экономических зон (СЭЗ) в Азербайджане.

Как передает Oxu.Az, согласно распоряжению, главой рабочей группы назначен заместитель председателя Милли Меджлиса Валех Алескеров.

В рабочую группу вошли:

Инам Керимов - председатель Государственного агентства по социальным инновациям и обслуживанию граждан при президенте Азербайджана

Эмин Гусейнов - заместитель министра финансов

Ниязи Сафаров - заместитель министра экономики

Азер Джафаров - заместитель министра юстиции

Сахиб Алекперов - заместитель министра налогов

Ильгар Рагимов - заместитель министра труда и социальной защиты населения

Шахин Багиров - заместитель председателя Государственного таможенного комитета

Парвиз Мусаев - заместитель начальника Государственной миграционной службы,

Афган Нагиев - начальник Береговой охраны Государственной пограничной службы

Талех Зиядов - исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Шахмар Мовсумов, генеральный директор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт».

С.Б.

