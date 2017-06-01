В мае ВС Армении нарушили режим прекращения огня 3 756 раз

2017-06-01 00:01 | www.apa.az | 4

Согласно результатам мониторинга, проведенного АПА на основе подтвержденных Министерством обороны Азербайджана данных, армянские вооруженные подразделения с использованием крупнокалиберных пулеметов, 60, 82 и 120-мм минометов подвергали обстрелу позиции ВС Азербайджана в различных направлениях фронта.

В мае текущего года армяне подвергали обстрелу позиции ВС Азербайджана в Агдамском, Физулинском, Джабраилском, Тертерском, Ходжавендском, Геранбойском, Газахском, Товузском, Гядабейском, Гейгельском и Агстафинском районах.

В прошлом месяце Армения продолжила предпринимать действия провокационного характера с целью обострения ситуации на линии фронта. Оперативная обстановка вдоль всей линии фронта находится под полным контролем Вооруженных сил Азербайджана.

В прошлом месяце подразделения ВС Армении подвергли обстрелу наши населенные пункты, расположенные вдоль линии фронта. Вражеский огонь был подавлен незамедлительными ответными мерами.

Кроме того, в результате принятых мер была получена достоверная информация о планах разведслужбы вооруженных сил и органов спецслужб Армении по проведению широкомасштабных провокационных действий против наших подразделений и населенных пунктов, расположенных в направлении Тертерского района. В результате предпринятых эффективных и упреждающих действий данный план противника был своевременно выявлен.

15-го мая на Физулинско-Ходжавендском направлении фронта зенитно-ракетный комплекс «ОСА» войск противовоздушной обороны Армении был выведен военнослужащими на новую позицию, где была совершена попытка взять под контроль воздушное пространство. С целью предотвращения угрозы летательным аппаратам Азербайджана и подавления активности противника, зенитно-ракетный комплекс «ОСА» и транспортно-заряжающая машина были полностью выведены из строя огнем, личный состав был уничтожен.

Отметим, нынешний этап нагорно-карабахского конфликта начался в 1988 году с территориальных претензий Армянской ССР к Азербайджанской ССР.

В 1991– 1994 годах за территорию Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном велась ожесточенная борьба. В результате 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов (Лачин, Кяльбаджар, Агдам, Физули, Джабраил, Губадлы, Зангилан) были оккупированы Вооруженными силами Армении, более миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами. Военные действия были завершены подписанием между Азербайджаном и Арменией в мае 1994 года в Бишкеке соглашения о режиме прекращения огня.

Урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Группа была создана 24 марта 1992 года на встрече Совета Министров СБСЕ (после проведенного в декабре 1994 года Будапештского саммита ОБСЕ) в Хельсинки. В состав Минской группы входят Азербайджан, Армения, Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия, Германия, Турция, Беларусь, Финляндия и Швеция.

С декабря 1996 года начал функционировать институт сопредседательства МГ ОБСЕ в составе России, США и Франции.

В 1993 году Совбезом ООН с короткими перерывами были приняты резолюции 822, 853, 874 и 884, требующие полного и безоговорочного вывода со всех оккупированных территорий Азербайджана армянских войск. Кроме того, существуют резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ОИС, а также других организаций и структур.