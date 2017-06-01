1 июня – Международный день защиты детей

2017-06-01 00:38 | www.oxu.az | 4

Первый день лета ознаменован радостным событием - во многих странах отмечается Международный день детей (International Children's Day).

Как сообщает Oxu.Az, день защиты детей, приходящийся на первый день лета, ‑ один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года.

Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

Международный день защиты детей ‑ это, прежде всего, напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как необходимых условий для формирования гуманного и справедливого общества.

С.Б.

