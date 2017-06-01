ВС разрешил президенту Венесуэлы проводить учредительное собрание без референдума

2017-06-01 01:51 | www.trend.az | 4

Конституционная палата верховного суда Венесуэлы в среду приняла решение, согласно которому президент Николас Мадуро имеет право созывать учредительное собрание без проведения референдума, на котором настаивала оппозиция, передает РИА Новости.

Ранее Мадуро подписал документ, формально начинающий процесс созыва учредительного собрания, что вызвало резкую критику оппозиции. Контролирующая парламент оппозиция заявила, что отвергает эту инициативу и предлагает провести референдум, чтобы узнать, согласны ли граждане на изменение конституции или хотят провести президентские выборы.

"Не обязательно, и это не прописано в конституции, чтобы созыву национального учредительного собрания предшествовал консультативный референдум", - говорится в решении верховного суда.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Глава неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро сообщил, что число жертв протестов составило уже 69 человек.