В сенате США подготовили новый законопроект об антироссийских санкциях

2017-06-01 02:01 | www.apa.az | 4

Американские сенаторы представили в среду новый законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении России.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, авторами выступили глава сенатского банковского комитета республиканец Майкл Крапо и старший демократ в комитете Шеррод Браун.

Законопроект, в частности, предусматривает введение санкций против чиновников причастных, к нарушениям прав человека, к поставкам оружия правительству Сирии и к злонамеренной киберактивности в интересах российских властей. Кроме того, предполагается ввести новые санкции против российских предприятий в сфере добычи полезных ископаемых, металлургии и железных дорог.