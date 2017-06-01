В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

2017-06-01 02:25 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Джибути Исмаил Омар Гелле поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"В день, когда дружественный народ Азербайджана отмечает очередную годовщину своего национального праздника, я имею честь и удовольствие направить Вам мои горячие пожелания крепкого здоровья и процветания Вам лично и всему азербайджанскому народу.

Я рад уровню дружбы и сотрудничества, которые существуют между нашими странами и народами, и настроен на их укрепление и развитие вместе с Вами.

Еще раз поздравляю Вас с праздником, прошу, господин Президент, принять мои самые искренние дружеские и братские приветствия", - говорится в поздравлении.

Председатель Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики поздравил Президента Азербайджана с Днем Республики.

"Позвольте мне горячо поздравить Вас и Ваш народ по случаю Дня Республики.

Пользуясь случаем, выражаю уверенность, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими двумя странами будут укрепляться и развиваться в общих интересах.

Желаю Вам крепкого здоровья, больших успехов правительству и народу Азербайджанской Республики в деле процветания и развития страны под Вашим мудрым руководством", - говорится в поздравлении.

Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики.

"По случаю государственного праздника – Дня Республики хотел бы передать Вам и всему народу Азербайджана свои искренние поздравления, пожелания мира и процветания.

В течение 25 лет после установления дипломатических отношений между нашими странами Румыния и Азербайджанская Республика посредством политического диалога высокого уровня развивали стратегическое партнерство, черпающее силу в потенциале сотрудничества в энергетической, транспортной, экономической и торговой сферах.

Уверен, что совместными усилиями мы сможем и в будущем вносить вклад в укрепление стратегического партнерства между нашими странами.

Господин Президент, заверяю Вас в моем глубочайшем почтении", - говорится в поздравлении.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена поздравил Президента Азербайджана с Днем Республики.

"Рад от имени Правительства и народа Шри-Ланки передать Вашему превосходительству, Правительству и народу Вашей страны свои добрые пожелания и искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики.

Надеюсь, что существующие между нашими странами дружеские отношения и тесное сотрудничество в предстоящие годы будут усиливаться во взаимных интересах наших стран.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять мои пожелания крепкого здоровья, счастья, личного благополучия, а народу Азербайджанской Республики – устойчивого развития и процветания", - говорится в поздравлении.

Президент Лаоса Буннянг Ворачит поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики.

"От имени народа Лаоса и от себя лично передаю Вашему превосходительству и в Вашем лице дружественному народу Азербайджана искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника – Дня Республики.

Уверен, что связи между Лаосской Народно-Демократической Республикой и Азербайджанской Республикой будут укрепляться в интересах наших народов, во имя мира на планете и международного сотрудничества.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и успехов на высшем государственном посту, дружественному народу Азербайджана – мира и прогресса.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять мои заверения в высочайшем почтении", - говорится в поздравлении.

Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Рамиль Гасанов поздравил Президента Азербайджана с Днем Республики.

"От имени Секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств и от себя лично сердечно поздравляю Вас и народ Азербайджана с национальным праздником – Днем Республики.

Построение первой демократической республики тюркского и исламского мира провозглашением 28 мая 1918 года независимости нашей страны, явившись поворотной точкой в истории азербайджанского народа, также стало примером для других народов.

Предпринятые тогда с большой смелостью шаги сегодня на высочайшем уровне продолжают осуществляться Вашим превосходительством и при Вашем лидерстве, благодаря чему Азербайджанская Республика с каждым днем все больше укрепляет свое место и авторитет на мировой арене.

И мы, черпая силу от нашей истории, культуры и, самое главное, от Вашего превосходительства, продолжаем осуществлять свою деятельность как во имя нашей страны, так и для Тюркского Совета, постепенно более отчетливо демонстрирующего свою значимость во всем тюркском мире.

По случаю этого исторического и знаменательного дня, уважаемый Президент, передаю Вашему превосходительству самые добрые пожелания, желаю всему азербайджанскому народу благополучия, процветания и счастья", - говорится в поздравлении.

Председатель Кабинета Министров Ирака поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики.

"От имени правительства и народа Республики Ирак и от себя лично передаю Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника дружественной Азербайджанской Республики. Желаю, чтобы Всевышний и Всемогущий Аллах по случаю этого праздника ниспослал Вашему дружественному народу и Вашей стране благополучия, процветания, лично Вам желаю успехов в делах и здоровья.

Господин Президент, прошу принять заверения в глубочайшем почтении", - говорится в поздравлении.

Премьер-министр Сербии поздравил Президента Азербайджана с Днем Республики.

"По случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики для меня честь передать Вашему превосходительству от имени Правительства Республики Сербия и от себя лично искренние поздравления и наилучшие пожелания всестороннего развития Вашей страны.

Желаю, чтобы связи между Республикой Сербия и Азербайджанской Республикой всегда развивались и укреплялись. Несмотря на большое географическое расстояние, между нашими государствами и народами господствуют традиционно дружественные отношения, и у нас есть большой потенциал для их дальнейшего развития. Искренне верю, что мы не пожалеем совместных усилий во имя будущего развития стратегического партнерства между нашими странами на основе традиционно дружественных отношений.

Ваше превосходительство, вместе с искренними приветствиями хотел бы еще раз выразить Вам свое высокое почтение", - говорится в поздравлении.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Позвольте передать Вам и азербайджанскому народу самые добрые пожелания и поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Эстония очень высоко ценит отличные отношения, налаженные между нашими странами в духе дружбы и взаимопонимания. Уверена, что сотрудничество между нашими странами будет успешно развиваться на благо наших народов.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении, а также наилучшие пожелания благополучия и процветания Азербайджана и его народа", - говорится в поздравлении.

Президент Панафриканского парламента Роджер Нкодо Данг поздравил Президента Азербайджана с Днем Республики.

"Для меня честь от имени Панафриканского парламента в городе Йоханнесбург Южной Африки и от себя лично передать Вашему превосходительству и Вашей семье, а также всему народу Азербайджанской Республики сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня Республики.

Панафриканский парламент неустанно работает для поощрения идеалов Африканского союза, демократии и развития в странах-членах. Главная наша цель - направить государства-члены на ратификацию правовых механизмов, которые предоставят нашей структуре полноценный парламентский статус. .

Пусть Азербайджан, всегда являющийся храмом и символом демократии в Кавказском регионе, продолжает разделять человеческие ценности с дружественными странами и организациями.

Усиление сотрудничества между Панафриканским парламентом и дружественными странами Африканского союза – наша самая большая мечта.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении", - говорится в поздравлении.

Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Примите мои искренние поздравления с национальным праздником – Днем Республики.

28 мая Азербайджан отмечает самое знаменательное событие своей истории – обретение независимости.

В тот день были заложены основы государственного устройства Азербайджана и предопределено свободное будущее его народа.

Сегодня Республика уверенно и динамично развивается, растет благосостояние ее граждан.

Под Вашим руководством Азербайджан реализует масштабные экономические и культурные проекты, укрепляет свой авторитет на международной арене.

Желаю Вам здоровья, счастья и благополучия, а народу Азербайджана – мира и процветания", - говорится в поздравлении.

Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Жозе Грациано да Силва поздравил Президента Азербайджана с Днем Республики.

"По случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики от имени Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и от себя лично желаю Вам крепкого здоровья и счастья. Пусть народ Вашей страны живет в мире и прогрессе", - говорится в поздравлении.