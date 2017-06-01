Президент Ильхам Алиев: Азербайджан стал гарантом энергетической безопасности в регионе

2017-06-01 02:49 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам XXIV Международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия».

"Уважаемые участники выставки и конференции!

Сердечно приветствую вас по случаю открытия XXIV Международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия», желаю каждому из вас здоровья и успехов в делах.

Закладка основы выставки «Нефть и газ Каспия» и объявление новой нефтяной стратегии, разработанной под руководством общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, приходятся на одно и то же время - 1994 год. Именно благодаря заключенному в том году «Контракту века» началось совместное с иностранными компаниями освоение гигантского энергетического потенциала Каспийского моря, и за минувший период Азербайджан в результате своей последовательной, целенаправленной политики в нефтяной промышленности стал гарантом энергетической безопасности в регионе.

Сегодня наша страна известна на международной арене как надежный партнер. Выполняя все взятые на себя обязательства, мы одновременно создали благоприятные условия для иностранных инвесторов.

Путь динамичного прогресса, начавшийся соглашениями, подписанными Азербайджаном с крупнейшими компаниями мира, доказал, что он является достойным партнером в энергетической безопасности Евразии. Демонстрируя за минувший период в нефтяной политике устойчивые темпы развития по возрастающей, наша страна стала и инициатором глобальных транснациональных проектов, и их основным исполнителем. Вторая стадия разработки проекта «Шахдениз», расширение Южнокавказского трубопровода, а также проекты TANAP и ТАР - успешные шаги, еще более укрепляющие позицию нашей республики и глобальное партнерство.

Выставка и конференция «Нефть и газ Каспия» имеет важное значение с точки зрения доведения до международных деловых кругов проектов, реализуемых с участием Азербайджана. Традиционно организуемое в городе Баку это престижное мероприятие является показателем большого интереса к нефтяной промышленности и, в целом, к энергетическому сектору нашей страны.

Уверен, что в рамках вашего мероприятия будут проведены широкие обсуждения и обстоятельный анализ, подготовлены новые проекты для обеспечения развития нашего полезного сотрудничества и в предстоящие годы, выдвинуты рациональные предложения.

Желаю всем вам успехов в дальнейшей деятельности, а вашим странам – мира и процветания", - говорится в обращении главы государства.