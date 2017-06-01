В Каракасе в ходе протестов пострадали более 20 человек

2017-06-01 03:05 | www.apa.az | 3

Более 20 человек получили ранения и травмы в ходе протестов в столице Венесуэлы Каракасе.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, Конституционная палата верховного суда Венесуэлы в среду приняла решение, согласно которому президент Николас Мадуро имеет право созывать учредительное собрание без проведения референдума.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.