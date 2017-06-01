В Сирии войска коалиции ликвидировали основателя "новостного агентства" ИГ

2017-06-01 04:31 | www.trend.az | 2

Основатель "новостного агентства" террористической группировки "Исламское государство" Amaq Райан Мешааль (Rayan Meshaal) ликвидирован в результате авиаудара коалиции под руководством США в Сирии, передает РИА Новости со сслыкой на агентство Рейтер.

По данным Рейтер, коалиция нанесла удар по городу Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.

Сообщается, что в результате удара также погибла дочь Мешааля.