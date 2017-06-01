ООН: Свыше 2 тыс мирных жителей погибли в результате военного конфликта на востоке Украины

2017-06-01 05:28 | www.apa.az | 3

Жертвами военного конфликта в Донбассе, продолжающегося свыше трех лет, уже стали более 2 тыс мирных жителей, еще 7-9 тыс пострадали.

Как передает АПА, об этом говорится в гуманитарном бюллетене Управления ООН по координации гуманитарных вопросов за март-апрель 2017 года.

Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, только за март-апрель текущего года 22 мирных жителя погибли и еще 48 пострадали, подорвавшись на минах и других снарядах. Это на 94% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Военный конфликт в Донбассе вспыхнул в апреле 2014 года. За это время в регионе было предпринято свыше 30 попыток установить режим прекращения огня, однако ни одна из них не увенчалась успехом.