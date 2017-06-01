Клинтон назвала причины своего поражения на выборах

2017-06-01 05:34 | www.apa.az | 2

Потерпевшая поражение на американских президентских выборах 2016 года экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала причины своего поражения.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, бывший кандидат в президенты возложила вину за свою неудачу на такие факторы, как вмешательство Москвы, кибератаки, деятельность экс-директора ФБР Джеймса Коми и ряда СМИ.

Клинтон, говоря о влиянии СМИ и соцсетей на свою кампанию, заявила, что общая манера освещения новостей сфокусировала внимание избирателей на том, что в истории США еще не было женщины-президента.

По словам экс-госсекретаря, став основным кандидатом на пост президента США, она обнаружила, что Национальный комитет Демократической партии находился «на грани банкротства», в результате чего партия во многом уступала Республиканской.

Президент США Дональд Трамп в ответ на это в своем официальном аккаунте в Twitter написал, что Хиллари Клинтон не может признать проигрыш и винит в нем всех, даже Демократическую партию, от которой выдвигала свою кандидатуру: «Хиллари Клинтон теперь винит всех, кроме себя, отказываясь признавать, что она была ужасным кандидатом. Досталось Facebook и даже демократам и Национальному комитету Демократической партии».