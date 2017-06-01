На юге Мексики нашли тела 12 человек

2017-06-01 06:28 | www.trend.az | 2

Тела 12 человек найдены в разных местах южного мексиканского штата Герреро, который захлестнула волна насилия, передает РИА Новости.

По сообщению местной полиции, тела семи человек были извлечены из тайного захоронения в районе муниципии Ахучитлан-дель-Прогресо. На место прибыли подразделения армии и полиции, эксперты и сотрудники генпрокуратуры штата.

Еще два человека - мужчина и женщина - были убиты и расчленены в курортном Акапулько. Их тела были оставлены в салоне автомобиля. Кроме того, два человека были убиты на рынке в административном центре штата городе Чильпансинго.

Один человек стал жертвой обстрела неизвестными машины на трассе между Чильпансинго и городом Игуала. Второй находившийся в салоне человек получил ранения.