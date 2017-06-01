Президент Узбекистана выразил соболезнование президенту Афганистана

2017-06-01 07:03 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев направил послание президенту Афганистана Мухаммаду Ашрафу Гани с выражением соболезнования в связи с терактом в центре Кабула.

В послании, обнародованном на сайте главы Узбекистана, говорится : «С чувством глубокой скорби восприняли печальную весть о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате ужасного террористического акта, совершенного в центре столицы Афганистана – города Кабула.

В эти горестные минуты выражаем глубокие соболезнования Вам и братскому народу Афганистана. Просим передать искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим».

Как сообщалось, утром 31 мая в дипломатическом квартале столицы Афганистана прогремел взрыв - боевики взорвали грузовик, начиненный 1,5 тонны взрывчатки.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

По последним данным, в результате произошедшего погибли по меньшей мере 90 человек, около 400 получили ранения различной тяжести.

/Демир Азизов/