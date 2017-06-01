Трамп рассказал, когда объявит решение по Парижскому соглашению по климату

2017-06-01 07:23 | www.apa.az | 2

Президент США Дональд Трамп в четверг объявит о своем решении по участию страны в Парижском соглашении по климату.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом он написал в Twitter.

"Я объявлю о своем решении по климату в четверг в 15.00", — сообщил президент в Twitter.

Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что Трамп принял решение выйти из Парижского соглашения по климату и проинформировал об этом ближайшее окружение.