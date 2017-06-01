В России появится еще один лоукостер

2017-06-01 07:27 | www.trend.az | 2

Российские финансовые инвесторы ведут переговоры о создании еще одной низкобюджетной авиакомпании с рядом иностранных лоукостеров - Air Asia, Wizz Air и Pegasus, а также с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), передает РИА Новости со ссылкой на газету "Коммерсантъ".

Источник "Коммерсанта" говорит, что фонд пока только был приглашен к участию и решений об инвестировании не принимал. "Переговоры на начальном этапе, акционерные и юридические вопросы также в стадии проработки", - цитирует его слова газета.

Также сообщается, что новый перевозчик, по-видимому, будет создаваться на базе российской авиакомпании, имеющей сертификат, дающий право на полеты, так как участники проекта рассматривают организацию полетов лоукостера из крупных региональных аэропортов.

"Это позволило бы развивать маршрутную сеть в регионах, минуя Москву, и удовлетворять местный спрос на дешевые авиаперевозки, которые пока предлагаются в очень ограниченном объеме", - говорит один из собеседников "Коммерсанта".