Узбекистан и Чехия провели межмидовские политконсультации

2017-06-01 07:42 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Комплекс вопросов двусторонней повестки дня, а также международная и региональная проблематика были рассмотрены в ходе состоявшегося накануне в Ташкенте шестого раунда узбекско-чешских политконсультаций, сообщила пресс-служба узбекского МИД.

Делегацию МИД Чехии возглавлял младший заместитель министра иностранных дел Чешской Республики Иван Янчарек. В мероприятиях принял участие посол Чехии Ярослав Сиро.

«Обсуждены состояние и перспективы развития узбекско-чешского сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах, а также взаимодействия на международной арене, в том числе в формате Узбекистан–Евросоюз», - говорится в сообщении.

Стороны обменялись мнениями по вопросам активизации узбекско-чешских контактов в контексте обмена посланиями между президентами Узбекистана и Чехии, дате проведения очередного заседания межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, графику других совместных мероприятий.

Как ожидается, делегация МИД Чехии посетит Сенат Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) республики, министерство внешней торговли и Госкомитет по инвестициям.

(Авто: Демир Азизов)