Азербайджан поставил нефть в Техас впервые с 2012 года

2017-06-01 08:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в мае поставил партию в 500 тысяч баррелей нефти сорта Azeri Light в порт Корпус-Кристи в Техасе (США), сообщил в среду Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

По его словам, поставка азербайджанской нефти в Техас была осуществлена впервые за долгое время.

"Партия нефти Azeri Light объемом в 500 тысяч баррелей прибыла в Техас две недели назад. Это первая с 2012 года поставка азербайджанской нефти в этот штат. Этому способствовало то, что партия была реализована с небольшой скидкой. Кроме того, в США в последнее время наблюдается тенденция увеличения импорта легких сортов нефти, конкурирующих с местными Eagle Ford и WTI", - сказал собеседник агентства.

Это вторая крупная поставка азербайджанской нефти в США в текущем году. Азербайджанская госкомпания SOCAR в апреле поставила в США 800 тысяч баррелей нефти Azeri Light (около 110 тысяч тонн) из порта Джейхан.

Всего в январе-апреле 2017 года Управление маркетинга и экономических операций SOCAR экспортировало из турецкого порта Джейхан 5,37 миллиона тонн нефти против 5,74 миллиона тонн, экспортированных за четыре месяца 2016 года. Нефть в Джейхан поставляется по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

(Автор: Максим Цурков)

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