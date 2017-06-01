На Филиппинах десять военных погибли под "дружественным огнем"

2017-06-01 08:37 | www.trend.az | 2

Министр обороны Филиппин Делфин Лорензана заявил, что в результате "огня по своим" в городе Марави на юге страны погибли 10 военных, еще восемь получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Группа наших военных попала под наши собственные авиаудары… десять погибли, восемь ранены", - сообщил Лорензана в письменном заявлении, распространенном среди журналистов.

В качестве причины инцидента он называет ошибку в "координации".