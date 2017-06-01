Обама купил дом в Вашингтоне за восемь миллионов долларов

2017-06-01 08:58 | www.oxu.az | 2

Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель за 8,1 миллиона долларов купили дом в престижном районе Вашингтона, который снимали после окончания президентского срока.

Как отмечает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CNN.

«Учитывая, что экс-президент и госпожа Обама будут жить в Вашингтоне как минимум еще 2,5 года, для них вполне разумно было бы купить дом, чем продолжать арендовать собственность», – заявил телеканалу представитель Обамы Кевин Льюис.

Как сообщается, в доме девять спален и восемь ванных комнат.

A.M.