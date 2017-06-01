Вратарь уехал со стадиона на такси во время матча – ВИДЕО

2017-06-01 09:06 | www.oxu.az | 2

Бразильский вратарь Фабио Госалвес из клуба «Фигейренсе» расстроился из-за двух пропущенных мячей в игре против клуба «Боа» и уехал в перерыве со стадиона на такси.

Как отмечает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Globo Esporte.

Гонсалвес в своем дебютном матче за клуб пропустил курьезный гол после неудачной игры на выходе. На видео видно, как один из игроков «Боа» пробивает штрафной с центра поля, однако Гонсалвес не смог зафиксировать летевший в его руки мяч. Еще один гол голкипер пропустил с пенальти.

Издание сообщает, что во время перерыва игрок сел в такси и уехал по личным делам, так и не вернувшись в расположение клуба, после чего в руководстве «Фигейренсе» приняли решение расторгнуть контракт с 38-летним голкипером.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу клуба «Боа».

A.M.