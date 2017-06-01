Названы волнующие государство проблемы в Трудовом кодексе

2017-06-01 09:30 | www.oxu.az | 2

«По официальной информации Госкомитета по статистике, сегодня численность экономически активного населения Азербайджана превышает 4,6 млн человек. Из них примерно 1,5 миллиона работают по найму. 1,6 миллиона человек заняты в сфере сельского хозяйства. Значит, примерно такое же число людей занимается частным предпринимательством».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов сказал в интервью газете «Азербайджан».

В трудовых отношениях последней категории занятого населения имеется ряд беспокоящих нас вопросов, отметил Ахмедов.

«Они либо не оформили трудовые отношения с соответствующими трудовыми органами, либо допустили нарушения в другой форме, в конечном итоге помешавшие оформлению их трудовых отношений.

Таким образом, устранение всех недостатков в сфере трудовых отношений, выполнение требований трудового законодательства превратилось в актуальную задачу», - сказал Ахмедов.

У.А.

