Официальный курс маната к мировым валютам на 1 июня
2017-06-01 09:23 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на первое июня установлен на уровне 1,7020 и 1,9141 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.
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Курсы валют и драгметаллов
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01.06.2017
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1 доллар США
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1 USD
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1.7020
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1 евро
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1 EUR
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1.9141
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