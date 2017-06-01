Мобильный оператор Азербайджана применит единый тариф на роуминг в двух странах

2017-06-01 09:33 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - С первого июля 2017 года оператор мобильной связи Азербайджана ООО Azercell Telecom применит единый тариф для Postpaid и Prepaid абонентов, пользующихся услугами роуминга в двух странах, говорится в сообщении компании, опубликованном в четверг в официальной печати.

Единые тарифы будут действовать в сетях операторов в Израиле и Иране.

Минута входящих звонков, независимо от направления, будут стоить 0,32 маната, а исходящие – 1,5 маната. Один мегабайт мобильного интернет-трафика будет стоить 3,5 манатов, а отправка одного SMS (независимо от направления) – 0,20 маната.

Интервал расчета входящих и исходящих звонков составляет 60 секунд, а мобильного интернета - 30 килобайт. Услуги мобильного интернета доступны только абонентам фактурной линии.

Официальный курс на первое июня составляет 1,7020 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев)

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