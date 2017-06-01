AzSığorta выплатила центру отдыха 235 тыс. манатов

2017-06-01 09:51 | www.apa.az | 2

Страховая компания AzSığorta осуществила крупную страховую выплату по страхованию имущества от пожара и иных дополнительных рисков.

Как сообщили АПА-Экономикс в компании, В одном из центров отдыха, располагающемся на территории Гусарского района, в следствии интенсивного дождя произошел оползень на спуске горнолыжной полосы. Компания AzSığorta в целях возмещения причинённого имуществу ущерба осуществила страховую выплату в размере 234 856 манатов.

Следует отметить, что в феврале и апреле текущего года AzSığorta также произвела крупные страховые выплаты в размерах соответственно 300 000 и 40 900 манатов за ущерб, нанесенный имуществу вследствии пожара, случившегося в фармацевтическом амбаре и жилом доме.

AzSığorta является одной из самых стабильных страховых компаний страны. Международное рейтинговое агентство Fitch, подтвердив надежность компании и оценив ее как «стабильная», присудило ей рейтинг «B».