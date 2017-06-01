В Лянкяране автомобиль насмерть сбил велосипедиста

2017-06-01 09:36 | www.oxu.az | 2

Вечером на автомагистрали Алят-Астара на территории села Герметук Лянкяранского района произошло дорожно-транспортное происшествие с наездом на велосипедиста.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился некий Кямран Гусейнов, сбил велосипедиста Замина Халилова.

Пострадавший был доставлен в Центральную больницу Лянкяранского района, но врачи не смогли его спасти.

По факту ведется расследование.

A.M.

