В Кремле прошел гала-концерт к 75-летию Муслима Магомаева – ФОТО

2017-06-01 09:44 | www.oxu.az | 2

В честь 75-летия со дня рождения Муслима Магомаева в Кремле состоялся грандиозный гала-концерт. В нем приняли участие Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» и известный вокальный Арт-проект «ТенорА XXI века». Они подготовили для зрителей особую программу, посвященную памяти легендарного певца и композитора. Концерт открылся песней, музыку к которой написал Муслим Магомаев - «Элегия».

Oб этом передает Oxu.Az со ссылкой на moscow-baku.ru.

Гостей вечера ждали как мировые хиты из репертуара любимого исполнителя, так и отечественные шлягеры. Зрители аплодисментами выражали свою радость и подпевали «ТенорАм XXI века», которые исполнили: «Чертово колесо», «Свадьбу», «Королеву красоты», «Bella Chao», «Parla Piu Piano», «My Way», «Delilah» и многие другие песни.

На концерте в качестве почетного гостя присутствовала супруга Муслима Магомаева, оперная певица Тамара Синявская. Тамара Ильинична высоко оценила певческий талант выступающих. Она призналась корреспонденту «Москва-Баку», что это «ребята поющие, замечательные, каждый из них имеет «свое место под солнцем» в разных театрах страны. Они голосистые и каждый, в меру своего дарования и мастерства, постарался выразить любовь к Муслиму. Я все это почувствовала», - отметила Тамара Синявская.

Несколько песен в гала-концерте исполнила Лауреат IV Международного конкурса вокалистов им. М.Магомаева Василиса Бержанская.

Открытием вечера стал 15-летний певец Сурен Платонов, спевший «Синяя вечность».

A.C.

