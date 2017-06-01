Турция и Пакистан налаживают энергосотрудничество

2017-06-01 09:42 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Турция ратифицировала соглашение об энергетическом сотрудничестве с Пакистаном, сообщает в четверг сайт турецкой Resmi Gazete ("Официальная газета").

Соглашение между Турцией и Пакистаном было подписано 13 сентября 2013 года в Анкаре.

В соответствии с документом Пакистан и Турция планируют совместно добывать железную руду, а также строить теплоэлектростанции.

Пакистан и Турция установили дипломатические отношения в 1947 году, и являются стратегическими партнерами. Обе страны входят в состав Исламской восьмёрки (D-8).

Расширение сотрудничества с Пакистаном откроет турецким компаниям доступ на китайский рынок и в проект CPEC — китайско-пакистанского экономического коридора.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)