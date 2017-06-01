Турецкие компании будут строить корабли для Ирана

2017-06-01 09:47 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Турецкие и иранские компании подписали соглашение о строительстве и продаже кораблей на общую сумму 95 миллионов долларов. Об этом пишут в четверг турецкие СМИ.

Три турецкие компании, названия которых не разглашаются, будут строить корабли в Хорремшехре на юго-западе Ирана.

О других деталях сделки не сообщается.

По данным института статистики Турции (TUIK), товарооборот между Турцией и Ираном по итогам 2016 года составил 11 миллиардов долларов. Страны намерены довести объем торговых операций до 30 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)