Армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана из минометов

2017-06-01 10:01 | www.apa.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 60 и 82 миллиметровые минометы (39 снарядов) в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 126 раз.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, армяне с позиций, расположенных в селе Довех и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Акстафинского района, Гаймаглы, Гызылгаджылы Газахского района, в селах Агдам, Коханеби и на безымянных высотах Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.



Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Немирли, Шихлар, Сарыджалы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Гервенд, Горган, Гараханбейли и Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраилского районов.