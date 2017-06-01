Рубен Лентен проведет мастер-класс в Азербайджане – ВИДЕО

2017-06-01 09:50 | www.oxu.az | 2

Известный атлет, победитель чемпионата по кайтсерфингу Red Bull King of the Air Рубен Лентен приезжает в Азербайджан.

Как передает Oxu.Az, в ходе визита, который состоится 3-4 июня, спортсмен встретится с любителями кайтсерфинга, даст мастер-класс и проведет соревнование между ними.

В рамках этого приезда будет проведен также день открытых дверей в Кайтсерфинг-центре в Шурабаде (Хачмаз) для начинающих и опытных кайт-серферов из Азербайджана, где желающие смогут послушать семинар по кайтсерфингу от звездного Рубена Лентена.

Отметим, что кайтсерфинг - вид спорта, основой которого является движение под действием силы тяги, развиваемой удерживаемым и управляемым спортсменом воздушным змеем (кайтом).

Э.А.