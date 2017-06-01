ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня

2017-06-01 09:57 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 60 и 82 миллиметровые минометы (39 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 126 раз, сообщает в четверг министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Довех и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Гаймаглы, Гызылгаджылы Газахского района, в селах Агдам, Коханеби и на безымянных высотах Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гекарх Тертерского района, Немирли, Шыхлар, Сарыджалы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Гервенд, Горган, Гараханбейли и Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.