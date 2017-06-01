В Гахе автомобиль врезался в дерево, погибли два человека

2017-06-01 10:10 | www.apa.az | 2

В Гахе произошло ДТП.

Как сообщает шеки-загатальское бюро АПА, происшествие было зарегистрировано сегодня около 01:30 на участке магистральной дороги Евлах-Загатала-Грузия, проходящейф по территории села Деймедаглы Газахского района. Житель села Юхары Тала Загатальского района Бахруз Мамед оглу Рамазанов (1984 г.р.) потерял управление автомобилем ВАЗ 2109 (62 BH 557), после чего машина врезалась в дерево у дороги. В результате ДТП водитель и его односельчанин Руслан Ибо оглу Мурадов (1985 г.р.) скончались на месте.

Другие пассажиры Хесрет Джабраил оглу Керимов (1988 г.р.) и Ильгар Ислам оглу Ахмедов (1977 г.р.) в тяжелом состоянии были доставлены в Гахскую ЦРБ.

Как сообщили АПА в Гахской ЦРБ, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По факту в Главном следственном управлении Государственной дорожной полиции ведется расследование.