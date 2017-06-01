Самый большой самолёт в мире впервые покинул ангар – ФОТО + ВИДЕО

2017-06-01 10:07 | www.oxu.az | 2

Самолёт Stratolaunch, являющийся на данный момент самым большим в мире, впервые покинул ангар в Калифорнии.

Как передаёт Oxu.Az, об этом сообщает The Time.

Самолёт весит почти 226 тонн и может вместить в себя полезную нагрузку весом около 250 тонн. Размах крыльев рекордсмена составляет более 117 метров, а высота — 15 метров.

Самолёт предназначен для вывода ракет-носителей на большую высоту, откуда те будут запущены на околоземную орбиту. По словам создателей, такой способ значительно сократит риск переносов и отмен запусков.

Н.О.