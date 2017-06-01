В Азербайджане становится меньше «универсальных» имен

2017-06-01 10:14 | www.oxu.az | 2



В Азербайджане становится меньше «универсальных» имен

Некоторые азербайджанские имена могут быть как женскими, так и мужскими.

В качестве примера можно привести такие имена, как Арзу, Хиджран, Шовкет, Иззят, Ядигар, Пярвин, Зияфят, Улдуз, Исмят и Афар.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, согласно статистическим данным Минюста, азербайджанские родители все реже дают детям «универсальные» имена. Самыми распространенными из них являются имена Арзу и Пярвин.

К примеру, в 2013 году 382 новорожденных получили имя Арзу, но в последующие годы эта цифра постепенно снижалась, и в 2016 году этим именем назвали 257 детей, в том числе 242 девочек.

Имем Пярвин в 2013 году назвали 118 детей, а в 2016 году – 58 детей.

Статистические данные позволяют прийти к выводу о снижении популярности и других «универсальных» имен.

A.M.

