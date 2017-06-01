Сменился состав Наблюдательного совета азербайджанского AFB Bank

2017-06-01 10:07 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Акционеры азербайджанского AFB Bank полностью сменили состав Наблюдательного совета банка, сообщили Trend в четверг в AFB Bank.

Собеседник агентства сообщил, что новым председателем Наблюдательного совета назначен Вусал Эйнуллаев. Кроме того, в состав Совета также вошел его член Самир Ширинов.

Ранее в состав Наблюдательного совета AFB Bank входили председатель Мамед Джахангиров и члены совета - Интигам Сафаралиев и Фарид Ализаде.

AFB Bank получил лицензию на банковскую деятельность в декабре 2008 года. Официально банк начал свою работу с февраля 2009 года.

Его акционерами являются два физических лица (0,36 процента) и ООО Gilan (99,64 процента).

Совокупный капитал AFB Bank на первое апреля 2017 года составляет 82,17 миллиона манатов, уставный капитал - 79,8 миллиона манатов.

Официальный курс на первое июня составляет 1,702 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)