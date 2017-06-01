Натиг Алиев: Азербайджан дает значительный импульс обеспечению энергостабильности в Европе (версия 2)

2017-06-01 10:14 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджан дает значительный импульс обеспечению энергетической стабильности в Европе, сказал министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев в ходе выступления на XIV Международной конференции Caspian Oil & Gas в Баку в четверг.

По словам министра, Азербайджан вот уже 24 года успешно сотрудничает с зарубежными партнерами в нефтегазовом секторе и реализует различные крупные проекты.

"В результате этого сотрудничества была начата разработка крупнейших нефтегазовых месторождений в Азербайджане, таких как "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шах Дениз", - сказал Алиев.

Он отметил, что Азербайджан придает значительный импульс Европе в ее стремлении достичь энергетической стабильности.

"Азербайджан реализует проекты, которые стали важнейшими для Европы. Причина в том, что диверсификация источников энергии играет основную роль в безопасности Европы, и Азербайджан готов сыграть эту роль", - сказал Алиев.

(Автор: Максим Цурков)