Али Ахмедов: Люди сознательно лишают себя пенсии

2017-06-01 10:24 | www.oxu.az | 2

«Самым распространенным методом среди работодателей является сокращение числа работников. Во многих сферах экономической деятельности имеются пробелы в законах и нормативных актах, которые создают благоприятные условия для совершения махинаций».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов сказал в интервью газете «Азербайджан».

Председатель комитета посетовал на то, что действующее законодательство и нормы в сфере строительства позволяют предпринимателям скрывать численность работников.

«Другим широко распространенным явлением является отсутствие должной прозрачности при выплате заработной платы в частном секторе. Некоторые работодатели, пользуясь пробелами в сфере бухгалтерского учета, прибегают к «черной бухгалтерии», - отметил он.

Уклоняющиеся сегодня от выплаты налогов, в особенности государственных социальных страховых взносов, сознательно лишают себя пенсии в старости, подытожил А.Ахмедов.

У.А.

