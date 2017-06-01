СК AzInsurance выплатила компенсацию за ущерб имуществу в результате оползня в центре отдыха в Гусарском районе

2017-06-01 10:21 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Страховая компания AzInsurance осуществила крупную выплату по страхованию имущества от пожара и иных дополнительных рисков.

Как говорится в сообщении компании, распространенном в четверг, в одном из центров отдыха, располагающемся на территории Гусарского района, вследствии интенсивного дождя произошел оползень на спуске горнолыжной полосы. Компания AzInsurance в целях возмещения причинённого имуществу ущерба осуществила страховую выплату в размере 234 856 манатов.

Следует отметить, что в феврале и апреле текущего года компания AzInsurance также произвела крупные страховые выплаты в размерах соответственно 300 тысяч и 40,9 тысяч манатов за ущерб, нанесенный имуществу вследствии пожара, случившегося в фармацевтическом амбаре и жилом доме.

AzInsurance является одной из самых стабильных страховых компаний страны. Международное рейтинговое агентство Fitch, подтвердив надежность компании и оценив ее как «стабильная», присудила ей рейтинг «B».

Официальный курс на первое июня составляет 1,7020 AZN/USD.