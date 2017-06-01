Yunanistan'da ekonominin durumu kritik

2017-06-01 10:24 | www.trend.az | 0

Yunanistan Girişimciler Federasyonu'nun yıllık genel kongresinde konuşan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesinin ilk kez kreditörlerin talep ettiği tüm taahhütleri yerine getirdiğini belirtti.

"SÖZÜ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN..."

Çipras, sözünü tutma sırasının Avrupa Birliği kurumları ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) oluşan kreditörlerde olduğunu savunarak, "Ortaklarımızın bu sözü gerçekleştirmek için ahlaki ve hukuki zorunluluğu var." ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN'IN ACİLEN PARA PİYASALARINA ERİŞİMİNİ..."

Yunan ekonomisine güven ve istikrar aşılayacak bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Çipras, "Borç konusunda sadece Yunanistan'ın acilen para piyasalarına erişimini garantileyecek bir anlaşmayı kabul ederiz." şeklinde konuştu.

KREDİTÖRLERLE ANLAŞAMIYOR

Çipras, tarafların 15 Haziran'daki Avro Grubu toplantısına kadar müzakereleri sürdüreceklerini anlatarak, Yunanistan'ın kurtarma paketi programının sona erdiği Eylül 2018 sonrasında kreditörlere ihtiyaç duymadan borçlanabileceği bir çözümü beklediklerini kaydetti. Yunanistan, 22 Mayıs'taki Avro Grubu Toplantıs'ında kreditörleriyle kurtarma programı kapsamında yeni kredi diliminin serbest bırakılması için anlaşma sağlayamamıştı.

BORÇ 315 MİLYAR AVROYA ÇIKTI

Kurtarma paketi programına katılmak için Yunanistan'ın borcunun sürdürülebilir düzeye çekilmesini talep eden Uluslararası Para Fonu (IMF) ile başta Almanya olmak üzere Avro Bölgesi ülkeleri arasında anlaşmazlık devam ediyor. Yunanistan, kreditörlerinden 315 milyar avroya ulaşan borcun yapılandırılması ve ülkenin sermaye piyasalarından borçlanabilmesinin yolunun açılmasını talep ediyor. Kreditörlere temmuzda 7 milyar avro geri ödemesi bulunan Yunanistan ve kreditörler için haziran ayındaki toplantının büyük önemi bulunuyor.

YUNANİSTAN SONA DOĞRU GİDİYOR

Öte yandan Yunan Meclisi'nde hazırlanan raporda kreditörlerle anlaşmazlığın ülkeyi iflasa sürükleyebileceği belirtildi.

"İFLAS KAÇINILMAZ HALE GELEBİLİR"

Özellikle AB hükümetlerinin siyasi baskı altında olması sebebiyle bu programa onay vermeme ihtimaline değinilen raporda, "Eğer, ülke sermaye piyasalarına erişim kazanamaz ve kredi sağlayamazsa, iflas kaçınılmaz hale gelebilir ve avrodan çıkış ihtimali oluşabilir." ifadelerine yer verildi.