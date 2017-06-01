Зияфет Аскеров: «Мецаморская АЭС является большой угрозой для региона и Европы»

2017-06-01 10:35 | www.apa.az | 3

«Обсуждение социальных вопросов, их решение было одним из приоритетных направлений внутренней политики Азербайджана».

Как сообщает АПА, об этом заявил первый вице-спикер парламента Азербайджана Зияфет Аскеров на заседании Комитета по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию ПАСЕ в Баку.

Он отметил, что в Конституции Азербайджана есть множество положений об обеспечении социальных прав и Азербайджан подключился к ряду соответствующих конвенций: «Эти конвенции сегодня действуют в Азербайджане. Иногда европейские партнеры требуют в связи с этим таких стандартов, что исполнить их бывает трудно. Следует учесть, что Азербайджан восстановил независимость чуть больше 20 лет назад. Европейские страны же же устоялись. Кроме того, 20% наших территорий оккупированы. В стране есть более 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, 300 тысяч из них дети. Азербайджан сегодня переживает эти проблемы. Несмотря на это, правительство выполняет и будет выполнять свои обязательства».

З.Аскеров отметил, что на повестке дня стоит вопрос мигрантов: «Сегодня говорят о беженцах из Сирии, Ирака. 25 лет назад 1 миллион азербайджанцев превратились в беженцев и вынужденных переселенцев. Почему тогда об этом молчали? Здесь есть двойные стандарты. Кроме того, должна быть обсуждена потенциальная угроза Мецаморской АЭС. Это самая опасная АЭС региона. Она была построена по технологиям Советского Союза. Если там что-либо произойдет, это будет большой угрозой для Европы. Армения расположена в сейсмической зоне».

Коснувшись также вопросов климата, З.Аскеров сказал, что Азербайджан ответственно относится к выполнению обязательств в связи с климатическими изменениями: «Однако все страны должны быть ответственными в этом вопросе».