Университет İstinye: Адрес качественного образования в Турции – ФОТО

2017-06-01 10:30 | www.oxu.az | 2

В последние годы азербайджанские студенты едут за границу для получения высшего образования. Самой популярной страной для получения образования у азербайджанцев является Турция. Это связано с близостью турецкого и азербайджанского языков и культуры наших стран, а также высоким качеством образования в Турции.

Учитывая интерес азербайджанских студентов к турецким университетам, местные образовательные компании оказывают необходимую помощь студентам в вопросах поступления в турецкие университеты и размещения их в этой стране.

Одной из таких организаций является группа компаний Azeredu, с 2011 года оказывающая услуги в сфере образования за границей. Компания помогает студентам в процессе приема, а также проводит курсы по экзаменам YÖS, ALES, SAT, YDS, TIPDIL, которые требуются для принятия в турецкие университеты. Преимущество Azeredu заключается в том, что компания не требует никакой платы для приема в университеты.

Среди новых высших учебных заведений, с которым наладил сотрудничество Azeredu - Университет İstinye, основанный в 2015 году группой компаний MLP Care. Университет является одним из лучших, в котором азербайджанские студенты могут получить образование. Помимо университета, в состав группы компаний MLP Care входят также больницы Liv Hospital, Medical Park и VM Medical Park.

При организационной поддержке Azeredu я смог лично ознакомиться с Университетом İstinye. Университет оснащен всем, что только может пожелать студент. Зайдя в кампус университета, я не смог поверить своим глазам, увидев студентов, играющих в настольный теннис, а также студентов, исполняющих песни на гитаре.

В азербайджанских университетах такое нечасто встретишь. Преподаватели находятся в дружеских отношениях со студентами, ректор и заместитель ректора интересуется всеми проблемами учащихся, дружелюбные деканы и профессиональный персонал – все это мы смогли увидеть своими глазами.

Университет будет состоять из трех кампусов и одного исследовательского центра. Действующий в настоящее время кампус Topkapı имеет площадь в 46 000 кв. метров и оснащен лабораторией, современной библиотекой, столовой и т.д. Студенты, обучающиеся в кампусе Topkapı, в основном получают медицинское образование.

Университет İstinye готовит специалистов в области диетологии, физиотерапии, педиатрии, психологии, молекулярной биологии и т.д. Здесь также можно получить образование в сфере экономики, менеджмента, международных отношений, архитектуры, интерьера и дизайна.

В ближайшие месяцы в распоряжение студентов будет передан кампус Çekmeköy. Кампус Çekmeköy в основном будет предназначен для студентов, получающих двухлетнее профессиональное образование.

Основной кампус университета, который планируется открыть в 2019 году, с территорией в 500 000 кв метров станет крупнейшим кампусом среди частных университетов.

Студенты медицинского факультета университета за высокие результаты в учебе могут получить шанс работать в одной из 32 больниц, входящих в группу компаний MLP Care.

Другое преимущество получения медицинского образования в Университете İstinye заключается в том, что студенты с первого учебного года смогут применить все полученные навыки в лабораториях, на операциях, для лучшего усваивания.

В онкологическом центре больницы проводятся операции больных всеми видами рака. Помимо этого, ведущие специалисты больницы подготовили новые лекарственные препараты, используемые при лечении рака. Они верят, что данные препараты помогут достичь новых высот в лечении этой страшной болезни.

Официальным представителем Университета İstinye в Азербайджане является группа компаний Azeredu. Все вопросы по поводу приема в университет можно адресовать данной компании. Представители Azeredu окажут всяческую поддержку в процессе приема.

Адрес: ул.А.Гусейнзаде, 84 (возле Совета по вопросам образования при посольстве Турции в Баку и бывшего лицея Anadolu).

E-mail: info@azeredu.az

Тел : +994 12 595 22 80/81, +994 50/55 226 22 81

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Исмаил Нур

