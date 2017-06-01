"Скажи-ка, ля", или Международный день защиты детей в Баку (ФОТО)

2017-06-01 10:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Государственный музей музыкальной культуры Азербайджана совместно с детской музыкальной школой №30 провел музыкальный праздник азбуки "Скажи-ка, ля", посвященный отмечаемому 1 июня Международному дню защиты детей, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

В своих выступлениях директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Алла Байрамова, директор детской музыкальной школы №30 Юсиф Мамедов, замдиректора школы по учебной части Фахрия Гулиева и заместитель начальника Главного Управления культуры и туризма города Баку Назим Алиев подчеркнули, что дети – самое ценное, что есть в жизни, и важно создать условия для раскрытия потенциала подрастающего поколения.

Все выступления сопровождались слайд-шоу на основе музейных архивных материалов – редких фотографий детского и юного возраста выдающихся музыкальных деятелей, а также фотографий одаренных детей.

На мероприятии в исполнении учеников школы была представлена красочная концертная программа.

(Автор: Джани Бабаева)