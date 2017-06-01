Спрос на ноты Центробанка Азербайджана более чем вдвое превысил предложение

2017-06-01 10:32 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) накануне состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 50 миллионов манатов сроком обращения в 28 дней, сообщает в четверг БФБ.

Согласно информации, вся сумма, выставленная на аукцион, была полностью реализована, так как банки подали заявки на сумму 108,65 миллиона манатов.

Заявки были представлены по цене 99,0421 маната (при доходности в 12,01 процента).

Последний срок оплаты по нотам - 29 июня 2017 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Официальный курс на первое июня составляет 1,702 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)