В Баку начала работу конференция Caspian Oil"Gas

2017-06-01 10:36 | www.apa.az | 2

В Баку начала работу 24-я Международная нефтегазовая конференция Caspian Oil&Gas.

Как передает АПА-Экономикс, выступивший на церемонии открытия министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев напомнил, что Азербайджан вот уже 24 года успешно сотрудничает с такими зарубежными партнерами как BP, Statoil, McDermott и реализует различные крупные проекты в нефтегазовом секторе. «В результате этого сотрудничества была начата разработка крупнейших нефтегазовых месторождений в Азербайджане, таких как Азери-Чираг-Гюнешли и Шахдениз. Азербайджан придает значительный импульс Европе в ее стремлении достичь энергетической стабильности. Азербайджан реализует проекты, которые стали важнейшими для Европы».

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович отметил, что Азербайджан - важный партнер Европы и выразил уверенность, что азербайджанский газ поступит в Европу уже в 2020 году.