Министр образования: «Диагностическое оценивание знаний 95 процентов учителей уже проведено»

2017-06-01 10:54 | www.apa.az | 3

«Следует пользоваться новыми средствами в системе образования».

Как сообщает АПА, об этом заявил министр образования Микаил Джаббаров во время заседания Комитета ПАСЕ по социальным вопросам, здоровью и устойчивому развитию в Баку. По его словам в Азербайджане в 2013 году была утверждена национальная стратегия в сфере образования: «Это была первая стратегия. Там четко были определены цели развития в сфере образования. Мы добились прогресса в системе дошкольного образования. Раньше ситуация в этой сфере была неудовлетворительной. Одним из усложняющих этот вопрос проблем было то, что многие эти учреждения были заняты беженцами и вынужденными переселенцами. В дошкольные учреждения приходили только 18 процентов детей. За три года эта цифра возросла до 55 процентов».

Министр добавил, что различные услуги в сфере образования обеспечиваются в онлайн форме: «Сюда входят утверждение иностранных дипломов, регистрация учащихся в школе и др.».

По его словам, диагностическое оценивание знаний 95 процентов учителей уже проведено. В результате этого зарплаты учителей были увеличены в два раза.